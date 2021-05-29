Женщина, представившаяся внучкой пенсионерки, сказала, что стала виновницей ДТП и ей нужен 1 млн рублей, чтобы не доводить разбирательство до суда...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ЗАО задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки.Установлено, что неизвестная женщина позвонила на домашний телефон 82-летней москвичке, проживающей в квартире на улице Раменки, и представилась ее внучкой. Она сказала, что стала виновницей ДТП и ей нужен 1 млн рублей, чтобы не доводить разбирательство до суда, а также оплатить лечение пострадавшей и возместить причиненный ущерб. К разговору присоединился мужчина, представившийся следователем и подтвердивший, что указанная сумма необходима для непривлечения ее родственницы к ответственности и примирения с пострадавшей.Взволнованная пенсионерка и ее муж согласились с требованиями и собрали денежные средства. Затем по указанию звонившего они упаковали денежные средства в один пакет с постельным бельем и вещами для «внучки», который передали водителю такси.Через некоторое время вновь позвонил неизвестный и сообщил, что дополнительно нужны 700 тысяч рублей на ремонт автомобиля, поврежденного в ходе ДТП, которые также вместе с пакетом с вещами надо передать водителю. Поняв, что их обманывают, супруги обратились в полицию.Сотрудники полиции совместно с водителем такси, прибывшим к дому для выполнения заказа по доставке посылки через интернет-приложение, проследовали в пункт назначения. В момент передачи на Профсоюзной улице был задержан один из злоумышленников – 25-летний приезжий.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мичуринском проспекте задержали второго подозреваемого, 28-летнего молодого человека. Как выяснилось, оба задержанных – безработные, а похищенные ими денежные средства были переведены на различные заграничные счета.Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93