Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграм-канале.

С улиц Владимира уберут заброшенные машины. Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграм-канале.«Вопрос с брошенным автотранспортом на дорогах нашего города стоял давно. Мы приступили к решению данной проблемы. Теперь, в соответствии с разработанными правилами, он будет вывозиться на данную стоянку», – прокомментировал мэр Дмитрий Наумов.Именно по поручению градоначальника специально был разработан «Порядок выявления, перемещения, хранения и признания бесхозяйными брошенных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования город Владимир».Так, заброшенные автомобили будут транспортированы на стоянку на улицу Ставровскую. Здесь установлен пост охраны, организовано освещение. Кстати, вывоз брошенных машин ведётся с муниципальных территорий во всех районах Владимира.