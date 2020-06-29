По всем возникающим вопросам секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева посоветовала звонить на горячую линию организации, которая работает круглосуточно, ее телефон размещен на официальном сайте палаты.

На данный момент в ситуационный центр, который принимает обращения в связи с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, поступило около 90 сообщений о различных нарушениях. Все они сейчас проверяются, сообщила в интервью телеканалу "России 24" секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.По ее словам, чаще всего речь идет о недостаточной информированности: о том, что на участке не хватает информации о процедуре голосования, иногда нет информационных стендов. Кроме того, поступают жалобы на то, что работодатели принуждают людей идти голосовать. Особенно много таких жалоб в Москве.Как сообщила Михеева, столичными жалобами вплотную занимается Общественная палата Москвы. Она заверила, что будут приняты все необходимые меры для устранения допущенных нарушений, а если будет выявлено нарушение закона, виновные понесут ответственность.В регионах жалобы разбирают представители местных Общественных палат, которым помогают активисты. Они выезжают на место, где гипотетически было допущено нарушение, и выясняют все обстоятельства.Что касается иностранных наблюдателей, которых в настоящее время около 50 человек, они о каких-либо нарушениях пока не сообщали. Но если вдруг они заметят что-то подозрительное, они смогут обратиться к общественному наблюдателю, который находится на избирательном участке.По всем возникающим вопросам Михеева посоветовала звонить на "горячую линию" Общественной палаты РФ, которая работает круглосуточно, ее телефон размещен на официальном сайте организации.