На западе Москвы, в районе бывшего села Троекурово, где расположен некрополь-филиал Новодевичьего кладбища, состоялось открытие памятника на могиле знаменитого футболиста столичного Спартака и национальной сборной Федора Черенкова. Игрок умер в октябре 2014 года, в возрасте 55 лет.

На западе Москвы, в районе бывшего села Троекурово, где расположен некрополь-филиал Новодевичьего кладбища, состоялось открытие памятника на могиле знаменитого футболиста столичного "Спартака" и национальной сборной Федора Черенкова. Игрок умер в октябре 2014 года, в возрасте 55 лет.Церемония, посвященная открытию памятника Черенкову на Троекуровском кладбище, прошла в воскресенье, 28 июня, сообщает Twitter объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия". Черенков признавался лучшим футболистом страны в 1983 и 1989 годах. За сборную СССР Черенков провел 34 матча, забил 12 голов. Он сыграл 494 матча за "Спартак" и забил в них 121 мяч. В составе клуба стал трехкратным чемпионом Союза, чемпионом России, обладателем Кубка России.28 июня на Троекуровском кладбище был открыт памятник легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову. pic.twitter.com/g9A4ab25iI— Фратрия (@fratria) June 28, 2020