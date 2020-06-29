Скандальный полузащитник футбольного Ростова Павел Мамаев рассказал о своей роли в команде и признается - он рад, что ему удается помогать своими результативными действиями. В двух официальных играх у Павла два гола.

Скандальный полузащитник футбольного "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей роли в команде и признается — он рад, что ему удается помогать своими результативными действиями. В двух официальных играх у Павла два гола."Безусловно, приятно, что пока все складывается. Важно то, что в этих двух матчах команда побеждала, — заявил Мамаев пресс-службе "Ростова". — Для меня немаловажный момент, что что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, думаю, меня и брали в клуб".Напомним, что первый свой гол за ростовчан Мамаев забил в мартовском матче против ЦСКА (3:2). А накануне во встрече 24 тура российской премьер-лиги против "Арсенала" Павел забил и второй гол, впервые сыграв за "Ростов" все 90 минут."Пока чувствуется усталость, поскольку подготовка к игре была, мягко говоря, скомканной. Но благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому персоналу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре"."Ростов" после 24 туров чемпионата России по футболу занимает третью строчку, набрав 41 балл.