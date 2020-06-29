В Екатеринбург состоится последний матч 24 тура российской премьер-лиги. "Урал" примет "Тамбов". Начало матча — 16.30 по московскому времени.Стали известны составы команд. В заявку "Урала" попал самый титулованный футболист клуба — 36-летний нападающий Павел Погребняк. Обладатель Кубка УЕФА 2008 весной переболел двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Нападающий начнет встречу на скамейке запасных.С первых минут на поле выйдут следующие футболисты. "Урал": Ярослав Годзюр, Денис Кулаков, Алексей Герасимов,Мацей Вилюш, Николай Золотов, Юрий Бавин, Эри Бикфалви, Петрюс Бумаль, Андрей Егорычев, Отман Эль-Кабир, Михал Кухарчик. "Тамбов": Георгий Шелия, Алексей Рыбин, Адесойе Ойеволе, Алексей Грицаенко, Александр Филин, Валерий Чуперка, Павел Карасев, Антон Килин, Владимир Обухов, Михаил Костюков, Георгий Мелкадзе.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт