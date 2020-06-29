Белая медведица Марфа отметила годовщину в Роевом ручье. Красноярский зоопарк создал для хищницы комфортные условия. Одинокую юную хищницу можно сказать спасли от жалкого существования - обитала в промзоне и питалась на помойках.

Белая медведица Марфа отметила годовщину в "Роевом ручье". Красноярский зоопарк создал для хищницы комфортные условия — в вольере и большая берлога, и бассейн. Как передает радио "Маяк. Красноярск", за год медведица прибавила сто килограммов, что говорит о крепком здоровье.За судьбой этого белого медвежонка следила вся страна. Ее назвали Марфой. Конкурс на выбор имени для краснокнижного животного объявил парк "Роев ручей", куда попала медведица.Как напоминает "Вести Красноярск", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", медвежонка доставили из Норильска в Красноярск летом 2019 года. Одинокую юную хищницу можно сказать спасли от жалкого существования — обитала в промзоне и питалась на помойках. Однако она быстро забыла о голодной жизни и быстро освоилась в "Роевом ручье".