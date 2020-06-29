Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль может пропустить один из двух оставшихся в этом году турниров серии Большого шлема. Испанский теннисист намерен отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль может пропустить один из двух оставшихся в этом году турниров серии Большого шлема. Испанский теннисист намерен отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США.В прошлом году Надаль победил в обоих турнирах. Но в текущем сезоне 34-летний испанец намерен выступить только в одном из соревнований. Дело в том, что между турнирами небольшая пауза, и возрастному теннисисту будет сложно восстановиться после одного из них. В случае отказа Рафаэль потерят 2000 очков рейтинга и лишится второго места в квалификации.В связи с пандемией коронавируса Открытый чемпионат Франции был перенесен. Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября. Открытый чемпионат США будет проведен с 27 сентября по 11 октября.