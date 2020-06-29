По версии полицейских, водитель слишком сильно разогнал автобус, после чего не справился с управлением и протаранил опору освещения. Момент дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадала 75-летняя женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с участием автобуса, произошедшей днем в воскресенье, 28 июня, в Петропавловске-Камчатском.По данным СМИ, 54-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса, слишком сильно разогнал транспортное средство и не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части и снес опору освещения. На записи видно, как после удара столб приземлился на крышу автобуса.В салоне маршрутного транспортного средства находились двадцать человек, одна из пассажирок получила серьезные травмы – 75-летнюю женщину госпитализировали с ушибом грудной клетки и переломами ребер.