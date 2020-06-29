По меньшей мере пять человек погибли во время нападения боевиков на фондовую биржу в пакистанском Карачи. Очевидцы опубликовали видео с места.

По меньшей мере пять человек погибли во время нападения боевиков на фондовую биржу в пакистанском Карачи. Очевидцы опубликовали видео с места.Video from inside the Pakistan Stock Exchange building — intense firing can be heard pic.twitter.com/7xxYW92nHo— omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу. Двое сотрудников были убиты, еще трое получили ранения.Security incident #alert: appears to be some sort of an attack at the Pakistan Stock Exchange in #Karachi — developing pic.twitter.com/wutYMNaQVM— Ovais Jafar (@ovaisjafar) June 29, 2020Подоспевшие стражи порядка ликвидировали троих нападавших, один подозреваемый остается в здании. Ближайшие к биржи улицы перекрыты, слышна стрельба.Karachi right now.Firing outside Pakistan Stock exchange building left three wounded. pic.twitter.com/Q0nHvLUMWu— Tony (@Mrtdogg) June 29, 2020