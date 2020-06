Еще одной вероятной заказухой газеты The New York Times назвал американский президент Дональд Трамп статью с утверждением, что Россия финансирует боевиков в Афганистане. Издание написало, что российская военная разведка предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, и что в администрации Трампа уже несколько месяцев не могут решить, что делать с этой информацией.

Еще одной вероятной "заказухой" газеты The New York Times назвал американский президент Дональд Трамп статью с утверждением, что Россия финансирует боевиков в Афганистане. Издание 26 июня написало, что российская военная разведка предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, и что в администрации Трампа уже несколько месяцев не могут решить, что делать с этой информацией американских разведслужб.Накануне российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые получают дипломаты после статьи в NYT. Российские дипломаты потребовали прекратить публикацию фейков, которые лишь "провоцируют угрозу жизни".Статья — возможно, просто очередная "заказуха" липовой The New York Times наподобие их неудавшейся фальсификации о сговоре Трампа с Россией, написал президент США в "Твиттере". По словам Трампа, несмотря на утверждения NYT со ссылкой на "анонимный источник", никто не докладывал и не сообщал ему, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу о так называемых атаках русских на американские войска в Афганистане.Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020"Все отрицают это, и нападений на нас было немного", — отметил Трамп.В другом твите президент США высмеял своего будущего конкурента на предстоящих в ноябре президентских выборах — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Тот после публикации NYT заявил, что Трамп предал американских военных."Смешно смотреть, как продажный Джо Байден зачитывает заявление о России, явно написанное его кураторами", — написал Трамп.По его словам, в годы правления администрации Обамы и Байдена США были слабы во всем, но особенно — в отношениях с Россией. Тогда Россия одолела их так серьезно, что Обама захотел исключить их из тогдашней "большой восьмерки", написал Трамп.