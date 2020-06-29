Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, считает спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как выразилась парламентарий, у Трампа все дороги ведут к Путину.

Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, считает спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.Комментируя информацию о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу, но он ничего не сделал, Пелоси выразила возмущение."Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", — сказала она в эфире телеканала ABC News.Как выразилась парламентарий, у Трампа "все дороги ведут к Путину".Действующего президента США Пелоси назвала "подарком для России", приведя в пример ситуацию с ослаблением лидирующей роли США в НАТО, а также уменьшением численности американских войск в Германии. По ее мнению, "что-то здесь очень неправильно", и у этого должно быть разумное объяснение.Сам Трамп заявил в Twitter, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия. А его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Трампа в первую очередь интересует не безопасность страны и ее граждан, а то, как он выглядит в глазах общественности.