В Тольятти полицейские объявили в розыск водителя, сбившего троих человек. Один из пострадавших был доставлен в медучреждение.

В Тольятти сотрудники полиции объявили в розыск водителя, сбившего троих человек. Инцидент произошел накануне около 20:40. Об этом сообщает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как рассказали в ГИБДД, за рулем белого "Рено Дастер" без номеров находился мужчина худощавого телосложения. На нем была светлая рубашка. Уточняется, что авария произошла в частном секторе города в Рабочем переулке.По данным правоохранителей, во время поворота на улицу Ленина водитель легкового автомобиля сбил троих человек, которые стояли слева по ходу движения. Один из пострадавших был доставлен в медучреждение. Установлено, что водитель скрылся с места происшествия по улице Ленина, после чего свернул на улицу Горького. В результате ДТП у "Рено" повреждена левая сторона.Все, кому обладает какой-либо информацией о ДТП или личности правонарушителя, просьба сообщить об этом по телефонам : 8(8482) 93-60-60; 22-80-05 в Тольятти или 020 (102).