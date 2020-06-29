Стрельба на базе отдыха под Апатитами закончилась задержанием ее хозяина, сделавшего выстрел в сторону сотрудников правоохранительных органов. По данным местных СМИ, стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

Уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" возбуждено сотрудниками Следственного комитета по факту нападения на полицейских, произошедшего вечером в субботу, 27 июня, под Апатитами в Мурманской области.По версии следствия, владелец базы отдыха "Экостровская" повздорил с посетителями и принялся угрожать им. Для большей убедительности отельер вооружился топором и пистолетом.Оппоненты хозяина базы отдыха сочли за лучшее обратиться за помощью в правоохранительные органы. Однако появление стражей порядка лишь раззадорило бизнесмена – мужчина открыл огонь из охотничьего карабина, один из выстрелов был произведен в сторону сотрудников полиции.К счастью, в результате противостояния никто не пострадал. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан.Как уточняют местные СМИ, полицейские были вынуждены применить табельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов.