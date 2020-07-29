Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию в 100 таблетках обнаружено сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон...

Сотрудники ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками службы безопасности Почты России в г. Зеленограде задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ.В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя Московской области.В почтовом пакете находились 2 коробки. В одной из них оперативники обнаружили флакон с таблетками в количестве 100 штук. Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию в 100 таблетках обнаружено сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон. Вторая коробка направлена на экспертизу в рамках уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве