Видеоролик с корреспондентом Матч ТВ Евгением Евневичем, где он попадает под обстрел системы полива газона стадиона ВЭБ Арена накануне матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и Ахматом, бьет все рекорды по просмотрам.

Видеоролик с корреспондентом "Матч ТВ" Евгением Евневичем, где он попадает под обстрел системы полива газона стадиона "ВЭБ Арена" накануне матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Ахматом", бьет все рекорды по просмотрам. В крупнейшем футбольном Instagram-аккаунте "4-3-3" видео набрало три миллиона просмотров.Спортивные журналисты и болельщики со всего мира восхищаются стойкостью "мокрого" корреспондента российского телеканала. 25 августа во время прямого включения с московского стадиона он зачитывал составы команд перед футбольным матчем и попал под водную струю, которую по принятой практике включают незадолго до начала матча.Посмотреть эту публикацию в InstagramThe show must go on