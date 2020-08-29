Мероприятия прошли в преддверии нового учебного года.
В преддверии начала нового учебного года сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» особое внимание уделяется проверке участков дорог вблизи образовательных учреждений и подъездных путей к ним.
Сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги около дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. В общей сложности проверена улично-дорожная сеть около 83 учреждений, у 12 из которых выявлены недостатки в содержании и обустройстве дорог: отсутствие искусственных дорожных неровностей, несоответствие уровня освещенности пешеходных переходов требованиям ГОСТ, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, предупреждающих дорожных знаков, наличие дефектов покрытия проезжей части.
В рамках надзорной деятельности по данным фактам ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства). В ходе административного расследования будет дана оценка действиям (бездействию) юридических лиц - владельцев дорог по соблюдению требований безопасности при ремонте и содержании дорог. На устранение выявленных недостатков выдано 5 предписаний, внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, исполнение которых находится на контроле.
По инициативе Госавтоинспекции вопрос реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на прилегающих к образовательным учреждениям автомобильных дорогах и маршрутах движения детей рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. Устранить выявленные недостатки запланировано до начала нового учебного года.
По результатам совместных проверок с Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой удалось добиться реализации мероприятий по обустройству искусственных дорожных неровностей, предназначенных для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, у ряда детских образовательных организаций города и маршрутах движения детей к ним.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в особенности скоростного режима, при движении по участкам дорог вблизи детских учреждений. Данные участки обозначаются предупреждающими дорожными знаками 1.23 «Дети». Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.