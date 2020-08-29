Мероприятия прошли в преддверии нового учебного года.

В преддверии начала нового учебного года сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» особое внимание уделяется проверке участков дорог вблизи образовательных учреждений и подъездных путей к ним.Сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги около дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. В общей сложности проверена улично-дорожная сеть около 83 учреждений, у 12 из которых выявлены недостатки в содержании и обустройстве дорог: отсутствие искусственных дорожных неровностей, несоответствие уровня освещенности пешеходных переходов требованиям ГОСТ, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, предупреждающих дорожных знаков, наличие дефектов покрытия проезжей части.В рамках надзорной деятельности по данным фактам ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства). В ходе административного расследования будет дана оценка действиям (бездействию) юридических лиц - владельцев дорог по соблюдению требований безопасности при ремонте и содержании дорог. На устранение выявленных недостатков выдано 5 предписаний, внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, исполнение которых находится на контроле.По инициативе Госавтоинспекции вопрос реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на прилегающих к образовательным учреждениям автомобильных дорогах и маршрутах движения детей рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. Устранить выявленные недостатки запланировано до начала нового учебного года.По результатам совместных проверок с Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой удалось добиться реализации мероприятий по обустройству искусственных дорожных неровностей, предназначенных для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, у ряда детских образовательных организаций города и маршрутах движения детей к ним.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в особенности скоростного режима, при движении по участкам дорог вблизи детских учреждений. Данные участки обозначаются предупреждающими дорожными знаками 1.23 «Дети». Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.