Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не смог навестить в больнице в Нью-Йорке больного раком постпреда Исламской Республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Со своим другом главе иранского МИДа удалось лишь побеседовать по видеосвязи.О том, что он смог, благодаря технологиям, увидеться и поговорить с Маджидом Тахт-Равачи, находящимся в больнице всего в нескольких кварталах от него, Зариф рассказал в "Твиттере".Thanks to technology, I was able to see and talk to my friend of 40 years and our UN ambassador Ravanchi, who is in hospital here in New York only a few blocks away. pic.twitter.com/g3ZOZI9nCs— Javad Zarif (@JZarif) September 28, 2019По словам пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН Алирезы Мирусефи, больница находится всего в нескольких минутах ходьбы от ООН. Однако и такое расстояние, видимо, выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений в Нью-Йорке, передает ТАСС.Американские власти установили для членов иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, ограничения по передвижению на территории США. Направленный иранской стороной властям США запрос на посещение Тахт-Раванчи был отклонен.Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на представителя американского Госдепартамента и Алирезу Мирусефи, что США в качестве условия визита Зарифа к находящемуся в больнице постпреду требовали освободить одного из американцев, находящихся в заключении в Иране.