В период с 21 по 27 сентября в столице прошли масштабные профилактические мероприятия, посвященные Всероссийской «Неделе безопасности»...

В период с 21 по 27 сентября в столице прошли масштабные профилактические мероприятия, посвященные Всероссийской «Неделе безопасности».Проведены сотни профилактических мероприятий на тему детской безопасности на дороге. В мероприятиях приняли участие порядка 1000 сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы дорожно-патрульной службы и сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения посетили родительские собрания, в том числе в онлайн-формате, побывали в парках и на детских площадках, чтобы напомнить взрослым и детям о правилах безопасности. А для самых маленьких провели школьные минутки безопасности.Каждое утро дорожные полицейские встречали воспитанников детских садов, учащихся московских школ и раздавали тематические буклеты, листовки и комиксы на тему детской дорожной безопасности.Активное участие в профилактических мероприятиях приняли родительские комитеты столичных школ. Ежедневно активисты родительской общественности выходили в «Родительский патруль» и у стен школ напоминали взрослым и детям о самом важном – как сберечь жизнь и здоровье наших детей на дороге.Столичная Госавтоинспекция выражает слова благодарности работникам сферы образования, а также неравнодушным и активным представителям родительской общественности за неоценимый вклад в дело профилактики детской аварийности на дорогах нашего города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81