29.09.2020

2020-09-29 12:35:18

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (36(9733) от 29 сентября 2020 года).

ПРИЗЁРЫ — МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В Москве состоялись соревнования на Кубок Общества «Динамо» по гиревому спорту и Всероссийские открытые состязания по программе испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Читайте на странице 2.



ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНО

В рамках Всероссийской недели безопасности столичная Госавтоинспекция и Департамент образования и науки города Москвы объединились в целях повышения культуры поведения на дорогах среди подрастающего поколения. Продолжение на странице 2.



ТРУДИЛСЯ И СЛУЖИЛ ДОСТОЙНО

Сотрудники УВД по ЦАО поздравили с 90-летием ветерана органов внутренних дел Дмитрия КОПТЕЛОВА. Читайте на странице 2.



БЕЗ ОСОБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

Секретарь Общественного совета при УВД по ЗелАО Светлана КУРОЕДОВА в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетила территориальный отдел полиции, обслуживающий районы Силино и Старое Крюково. Читайте на странице 3.



ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого. Не имеет значения, пешеход ты или водитель. ПДД нужно знать и строго соблюдать. Продолжение на странице 3.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ

В территориальный отдел полиции обратились двое жителей Зеленограда — 47 и 19 лет. Они рассказали, что неизвестный похитил принадлежащие им велосипеды, находившиеся на территории 8-го микрорайона Зеленограда. Читайте на странице 3.



ЗАПРЕЩЕНО — ЗНАЧИТ «НЕЛЬЗЯ»

В рамках ежегодной операции, направленной на профилактику употребления наркотических веществ, инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково лейтенант полиции Дина САЛАЗАНОВА совместно с секретарём Общественного совета при зеленоградском УВД Светланой КУРОЕДОВОЙ посетили ГБОУ «Школа № 853» и провели с ребятами беседу о здоровом образе жизни и ответственности за употребление запрещённых веществ. Подробности читайте на странице 3.



ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Инспектор-руководитель ГДиР ОМВД России по району Тропарёво-Никулино старший лейтенант внутренней службы Анжелика САМОЙЛОВА по итогам минувшего года стала лучшим сотрудником подразделений делопроизводства и режима столичного полицейского главка. Читайте на странице 4.



ИНФОРМАЦИЮ ПРИНЯЛИ!

Пятница. На часах около 22:00. «19-53, прослушайте, пожалуйста, информацию. Гражданин сообщил, что ему позвонил несовершеннолетний друг и сказал, что хочет спрыгнуть с моста, расположенного у метро «Кропоткинская». Срочно проследуйте туда!» — «Информацию приняли, следуем». Продолжение на странице 4.



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТКОВОГО — ЖИЛОЙ СЕКТОР

Как известно, основная деятельность участковых уполномоченных полиции ведётся в ежедневном режиме на обслуживаемых ими административных участках. И потому характерная особенность их службы такова: основную часть своего рабочего времени участковый проводит именно в жилом секторе города. Читайте на странице 5.



МУР: РЫЦАРИ ЗАКОНА

Исполняется 102 года одному из самых знаменитых подразделений столичного главка — Московскому уголовному розыску. Читайте на странице 6.



ВЕТЕРАНЫ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ

Беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с председателем Совета ветеранов МУРа полковником милиции Валерием БОБРЯШОВЫМ традиционно состоялась в историческом кабинете начальника Московского уголовного розыска. Он рассказал о достижениях, делах и ветеранских заботах, а также почему муровцы не уходят в отставку. Читайте на странице 7.



ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

По результатам службы за первые шесть месяцев нынешнего года отдел уголовного розыска УВД по СЗАО оказался далеко не на первом месте. Это тем более удивительно, что ранее подразделение всегда находилось в «верхней части турнирной таблицы». Подробности читайте на странице 7.



РАСПУТАТЬ «КЛУБОК» ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сыщик — одна из тех профессий, которые окутаны ореолом романтики и героизма. По примеру знаменитых детективов Илья ШЕРСТНЁВ, будучи ещё подростком, хотел отстаивать справедливость в обществе, бороться с преступностью. Поэтому вопрос выбора профессии для него не стоял — только уголовный розыск. Читайте на странице 8.



ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

Миллионы москвичей и гостей столицы ежедневно спускаются в недра столичной подземки, где на защите их от посягательств преступного элемента стоят сотрудники уголовного розыска. Полицейская статистика утверждает, что 90 процентов всех краж, совершаемых в подземке, — карманные. Сложность борьбы состоит в том, что данное преступление можно раскрыть только тогда, когда вор задержан с поличным. Продолжение на странице 9.



И ЮРИСТ С ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА...

О видах дистанционных мошенничеств, в том числе новых, используемых преступниками для обмана граждан, рассказал начальник 8-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван КНЯЗЬКИН. Читайте на странице 10.



ЗНАМЕНИТЫЙ «ЯК-15»

Эта легенда о «Як-15» знаменита не только в пределах советского хоккея с шайбой, нет, она потрясла своими успехами весь спортивный мир. Легенда № 15, если взглянуть на игровой номер, — это Александр Якушев. Читайте на странице 10.



ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Комиссар милиции 2-го ранга Виктор Николаевич Романченко возглавлял московскую милицию в самый трудный период жизни страны — в военное лихолетье. На высокую должность он был назначен в 34 года и, как показали все дальнейшие события, это была незаурядная личность, талантливый руководитель, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Читайте на странице 11.



К ЦЕЛИ ЛЕГЧЕ ИДТИ СООБЩА

Бизнес и правоохранительные органы могут объединиться в противодействии коррупции на цифровой основе и добиться при этом значительного прогресса. Об этом корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал генеральный директор ООО «Комплаенс платформа» Павел БОРЗОВ. Продолжение на странице 12.



МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ

Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт. Читайте на странице 13.



ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ — ДРУЖИННИКАХ-КОЛЛЕКЦИОНЕРАХ

Чем же они меня поразили? И кто они? Расскажу по порядку. Продолжение на странице 14.



МУЗЫКА ПОБЕДЫ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушателями новой программы стали сотрудники Культурного центра и телестудии «Петровка, 38». Читайте на странице 15.



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