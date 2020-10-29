Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 97 заражённых за сутки, на одного меньше чем накануне. Всего больных в нашем регионе 9 407 человек. Новых летальных исходов – 2. Умерших в

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 97 заражённых за сутки, на одного меньше чем накануне. Всего больных в нашем регионе 9 407 человек. Новых летальных исходов – 2. Умерших в результате коронавируса во Владимирской области теперь 260. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 74. На три больше, чем накануне. Победивших коронавирус в