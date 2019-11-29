В рамках 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в пятницу, 29 ноября, на паркете Палау Блауграна в Барселоне сыграет с местной одноименной командой.

В рамках 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в пятницу, 29 ноября, на паркете "Палау Блауграна" в Барселоне сыграет с местной одноименной командой.Каталонцы в десяти играх турнира одержали восемь побед и лидируют в таблице, а армейцы, потерпевшие три поражения в последних пяти матчах, расположились на седьмой строчке."Нам будет противостоять очень хорошая команда, – сообщил наставник москвичей Димитрис Итудис. – Подобное можно говорить каждый сезон, но на этот раз "Барселона" особенно амбициозна, обладает многими баскетболистами, на которых делается акцент в игре".Матч "Барселона" – ЦСКА начнется в 23:00 по московскому времени, обслужит встречу украинец Борис Рыжик, помогать ему будут словенец Саша Пукл и хорват Томислав Хордов. Ранее команды встречались между собой 33 раза – российская команда одержала 19 побед и потерпела 14 поражений.В параллельной игре тура петербургский "Зенит" на площадке домашней "Сибур Арены" примет мадридский "Реал", начало – в 20:00 по местному времени."Единственный шанс победить "Реал" – это выдать свои 100% и надеяться на то, что соперник не проведет лучшую игру в жизни, – заявил главный тренер "Зенита" Жоан Плаза. – Нужно серьезно относиться к своим шансам, потому что если у нас будет, например, 18 потерь, как иногда случается, то рассчитывать особо не на что"."Реал" приезжает в гости к "Зениту" в ранге фаворита, на счету мадридцев серия из пяти побед. Подопечные Пабло Ласо на прошлой неделе поочередно переиграли "Химки" (104: 76) и ЦСКА (97:81). На счету петербуржцев безвыигрышную серия из пяти игр.