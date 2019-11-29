Должность руководителя УИиОС предполагает решение широкого спектра задач по объективному и своевременному доведению до жителей и гостей столицы результатов служебной деятельности...

Сегодня врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих представил руководящему составу подразделений московской полиции нового начальника Управления информации и общественных связей полковника внутренней службы Владимира Васенина.На мероприятии присутствовали помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк, заместители начальника главка и руководители структурных подразделений.Сергей Плахих отметил, что должность руководителя УИиОС предполагает решение широкого спектра задач по объективному и своевременному доведению до жителей и гостей столицы результатов служебной деятельности московского гарнизона полиции.Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк подчеркнула, что Владимир Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет и имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по линии взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью. Проходя службу в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации, выполнял обязанности куратора и помогал пресс-службам региональных подразделений внедрять передовые методы работы, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.В свою очередь, новый начальник УИиОС поблагодарил руководство ГУ МВД России по г. Москве за оказанное высокое доверие. По словам Владимира Васенина, необходимо показывать общественности тот большой объем работы, который выполняет столичная полиция. Особый акцент следует делать на освещении деятельности сотрудников органов внутренних дел по защите прав и законных интересов граждан.В завершение мероприятия Сергей Плахих вручил Владимиру Васенину служебное удостоверение.Справочно:Полковник внутренней службы Владимир Владимирович Васенин родился 3 июля 1981 года в г. Пермь.Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Свердловского района г. Перми.В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики.С 2004 года по 2017 год работал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, в том числе возглавлял отделение пропаганды безопасности дорожного движения.В 2017 году был назначен на должность заместителя начальника – начальника отделения общественных связей отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю.В 2019 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации.Имеет ведомственные награды.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве