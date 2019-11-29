СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки.

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки.Клиент (преступник) как будто забывает карту в банкомате, следующий в очереди посетитель естественно вынимает ее, чтобы провести свою операцию.В это время "за пропажей" возвращается оставивший карту, проверяет баланс и говорит, что со счета пропали несколько тысяч рублей. Тут же находится свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего». Тут же возникает мысль вызвать полицию, потому что на карте есть отпечатки пальцев того, кто "украл деньги".У преступников расчет на то, что люди не захотят связываться с правоохранителями, и эта схема работает. Чаще всего обманутые предпочитают отдавать деньги, поскольку мошенники называют небольшие суммы – до 10 тысяч рублей, сообщают "Известия".Специалисты рассказывают, что жертвами такого способа мошенничества в основном становятся одинокие пожилые люди. Эксперты рекомендуют не изымать чужие карты из банкомата, а дождаться, когда владелец самостоятельно решит проблему с банком.