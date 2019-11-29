Злоумышленник, разбив окно, похитил из автомобиля, принадлежащего 28-летнему москвичу, кожаную сумку с личными вещами и документами, а также портативный компьютер с аксессуарами...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пресненскому району с помощью неравнодушных граждан задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хищении имущества из автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что на Зоологической улице разбито стекло в припаркованной иномарке. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный, разбив окно, похитил из автомобиля, принадлежащего 28-летнему москвичу, кожаную сумку с личными вещами и документами, а также портативный компьютер с аксессуарами. При этом, будучи застигнутым очевидцами на месте происшествия, злоумышленник пытался скрыться и выбросил в урну документы. Далее, преследуемый гражданами, он забежал в автобус, следующий по маршруту.Свидетели и очевидцы указали сотрудникам полиции направление движения и номер автобуса, после чего полицейские остановили указанный общественный транспорт и задержали подозреваемого. При задержании у злоумышленника изъяты похищенные сумка и ноутбук. Также очевидцы происшествия обнаружили и передали полицейским выброшенные личные документы.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции выражают благодарность неравнодушным гражданам, которые отреагировали на противоправное деяние и помогли задержать злоумышленника.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60