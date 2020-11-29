При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято 28 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 87 граммов...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории района Строгино на Таллинской улице сотрудниками полиции был замечен 23-летний приезжий из ближнего зарубежья, который вел себя подозрительно.При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято 28 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 87 граммов. Исследование части данного материала показало, что в его состав входит наркотическое средство - мефедрон. Как стало известно, злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.Следователем Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56