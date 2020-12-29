Оперативники установили 19-летнего жителя столицы, который совместно с несовершеннолетней забирал закладки и систематически склонял ее к употреблению наркотического средства – героина...

Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт склонения несовершеннолетней к потреблению наркотиков.В скорую медицинскую помощь обратилась 71-летняя жительница столицы, которая сообщила, что не может разбудить свою внучку. Наряд прибыл в квартиру одного из домов, расположенных на Тихорецком бульваре, и констатировал смерть 15-летней школьницы.Полицейские незамедлительно отреагировали на информацию и выехали на место происшествия. В ходе обследования комнаты оперативники изъяли пакетик с порошкообразным веществом внутри и денежную купюру, свернутую в трубочку. Согласно исследованию вещество является наркотическим средством – героином, массой около 2 граммов, следовые качества вещества на банкноте имеют аналогичный состав.В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 19-летнего жителя столицы, который совместно с несовершеннолетней забирал в разных районах г. Москвы закладки и систематически склонял ее к употреблению наркотического средства – героина.Следствием Люблинского МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве