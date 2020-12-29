29.12.2020

2020-12-29 12:35:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (49(9746) от 29 декабря 2020 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ!

Читайте на странице 2.



ВИРУС — РАДОСТИ НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ!

Помощник начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково по работе с личным составом подполковник внутренней службы Ирина САВЕЛЬЕВА рассказала о том, как в территориальном подразделении полиции готовятся встретить 2021 год. Читайте на странице 2.



МЫ — СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!

На перроне Казанского вокзала прошла встреча сводного отряда столичной полиции, который вернулся из Северо-Кавказского региона после полугодовой служебной командировки. Читайте на странице 3.



МУЖИКИ!

Их четверо: отец Станислав АНТОХИН и трое его сыновей —Данила, Никита и Степан. По мнению их самих, вполне полноценная семья. Нет, с годами-то, когда парни вырастут и возмужают, невестки в семье непременно появятся, ну а пока… Читайте на странице 4.



ЁЛКИ, ЧЕКИ И КОЗА...

Народы земного шара стараются весело отметить Новый год. При этом в каждой стране существуют свои традиции празднования. Посмотрим, какие же. Читайте на странице 4.



ДЛЯ НАС ОТЕЦ БЫЛ ПРИМЕРОМ

День рождения начальника 3-го отделения ОУР УВД по СВАО майора полиции Константина ХВЕНЬКО — 31 декабря. Таким образом, Новый год для него всегда является двойным праздником. В детстве в этот день он получал сразу два подарка — один как именинник, а второй — новогодний, под ёлкой. Читайте на странице 5.



СТО ЛЕТ — НЕ ВЕК

1 января 2021 года исполняется 100 лет старшине милиции Наталье КУЗЬМИНОЙ, ветерану столичного главка. Корреспондент газеты «Петровка, 38» побеседовал с Натальей Степановной, поздравил её с наступающим Новым годом и новым веком её жизни и разузнал, что нужно делать, чтобы именно так прожить свою жизнь — целый век. Продолжение на странице 6.



НОВАЯ ЭРА

Если речь идёт о далёкой истории, о незапамятных временах, часто говорят: «Это было ещё до нашей эры». А когда же началась наша, новая эра? Давным-давно там, где расположено теперь государство Израиль, процветала страна Иудея. Читайте на странице 6.



...И ЦИФРОВАЯ СНЕГУРОЧКА?

Традиционно незадолго до Нового года стартует Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», которую проводят сотрудники органов внутренних дел. Однако в условиях пандемии есть угроза осуществлению планов полицейских. Читайте на странице 7.



НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА

Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел старшине милиции Михаилу САБАНИНУ 16 декабря исполнилось 95 лет. Продолжение на странице 7.



ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЭПОПЕЯ БОРИСА СОКОЛОВА

Авторитет в широкой читательской среде и официальное признание ведомственной прессе правоохранителей принесли доблестные журналисты в погонах — очень яркие, неординарные личности и талантливые, увлечённые творческие люди. Одним из них является подполковник милиции Борис СОКОЛОВ. Читайте на странице 8.



И СЕРДЦЕ КРЕПЧЕ СТАЛИ

Новый 1942 год — особенный в истории нашей страны. Пережив страшное нападение фашистов, народ сумел не только остановить врага у стен седой столицы, но и повернул его движение вспять. В самом начале декабря 1941 года началось знаменитое контрнаступление советских войск. Читайте на странице 9.



А ЕЩЁ В НОВЫЙ ГОД ОТОРВАЛИ УХО

Последние годы новогодний праздник проходил в российской столице довольно спокойно и даже безмятежно, в чём несложно усмотреть и заслугу московской полиции. Самым громким новогодним ЧП 2020 года стал, пожалуй, инцидент с известным певцом Александром Серовым, который встретил 2020-й на больничной койке. Читайте на странице 10.



«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»

Редакционное задание звучало так: поделиться какой-нибудь смешной историей из жизни либо от имени сотрудников полиции, желательно абсолютно реальной. По факту история, рассказанная мне одним из руководителей УТ МВД России по ЦФО полковником полиции Дамиром С., оказалась даже криминальной. Ну, какая есть. Не обессудьте. Читайте на странице 10.



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Эта история — от одного из врачей нашего госпиталя, потомственного хирурга. После окончания мединститута его отец работал в небольшом райцентре. В городке все друг друга знали, а профессия врача была одной из самых уважаемых. Читайте на странице 10.



«БУГОРОК» — КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВЬЯ

О коллективе и стратегии улучшения обслуживания пациентов Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» рассказал заместитель начальника ведомственного медицинского учреждения Алексей ШВЕДОВ. Читайте на странице 11.



ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Полковник милиции Владимир МИЗЯЕВ на протяжении 14 лет, до ухода на заслуженный отдых, был руководителем Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Всю свою жизнь он посвятил служению закону. Читайте на странице 12.



ПОВЕНЧАННЫЕ ВОЙНОЙ

Испытывал ли мой дед, которому в 1941-м исполнилось прекрасных 19 лет, чувство злобы и страсти истребления себе подобных, а быть может, месть наполняла его юное сердце? Его доброе ребяческое сердце, одно из тысяч, десятков и сотен тысяч. Что чувствовали эти молодые ребята в момент, когда их жизнь разделилась на «до» и «после»? Продолжение на странице 13.



ЛАБИРИНТ

Потеряли мы много, но не сможем найти. Потеряли мы волю по дороге в пути. Потеряли мы разум, потеряли мечту. Мы теряем всё разом, уходя в пустоту. Читайте на странице 13.



ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Читайте на странице 14.



МИХАИЛ ГОРЕВОЙ: РУССКИЙ АКТЁР В ГОЛЛИВУДЕ

Он счастливчик, потому что не потерял ни одной минуты в поиске своей дороги к успеху. Удары судьбы встречал как дар. Ныне у Михаила Витальевича свой театр, где он занимается режиссурой. Кроме того, он, пожалуй, самый успешный российский актёр в Голливуде. Продолжение на странице 15.



АНЕКДОТЫ НА НОВЫЙ ГОД

Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.