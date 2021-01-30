Ранее продвец привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на Георгиевском проспекте осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним.В ходе проверки торгового павильона сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи 16-летней девушке алкогольной продукции.Полицейскими задержан продавец магазина – 64-летний мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31