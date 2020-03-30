В аэропорту Манилы произошла авиакатастрофа с участием реактивного самолета бизнес-класса. По предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс в интересах Министерства здравоохранения и на борту могли находиться врачи.

В воскресенье, 29 марта, в аэропорту Манилы на Филиппинах разбился реактивный самолет бизнес-класса IAI 1124A Westwind II. Очевидцы сняли на видео первые минуты после крушения.Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда воздушное судно вылетало в Токио.По предварительным данным, рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и мог перевозить врачей и медикаменты.На борту самолета находились восемь человек – три члена экипажа и пять пассажиров. Об их судьбе пока ничего не известно.