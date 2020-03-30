Коронавирус COVID-19 радикально меняет нашу жизнь. Испытание на прочность для всего мира и каждого государства в отдельности, стресс-тест для глобальной экономики и политических союзов.

Автор: Дмитрий КиселёвКоронавирус COVID-19 радикально меняет нашу жизнь. Испытание на прочность для всего мира и каждого государства в отдельности, стресс-тест для глобальной экономики и политических союзов. Момент истины, когда становится понятно, кто на самом деле друг, а кто им только прикидывался. И пусть в России ситуация гораздо лучше, чем во многих странах мира, мы тоже меняемся, получаем опыт и многое узнаем о себе и тех, кто рядом.Уже понятно, что от заразы не скрыться нигде. На планете инфицированы более полумиллиона человек в более чем 150 странах. Россия — часть мира. Сейчас все прежние проблемы, санкции, экономические трудности, турбулентность на мировых рынках, падение цен на нефть — все это уходит на второй план. Главное — спасение жизни людей, помощь в трудной ситуации. Как раз с этим 25 марта к гражданам России обратился президент Путин."Россия просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией. И полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно. А то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, службы скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд", — подчеркнул глава государства.И даже самые безбашенные, кому еще недавно назад казалось, что уж им-то вирус нипочем, наконец, понимают: все серьезно. Мы все словно взрослеем и понимаем, что лишь жесткий карантин спасителен для тех, кого мы любим, кто близок и тоже так много и долго заботился о нас, особенно для людей почтенного возраста."Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на русский "авось". Не думайте, что, как это у нас бывает, меня это не коснется. Это может коснуться каждого, и тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужны наша помощь и поддержка. По большому счету именно в такой солидарности и заключаются сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с котором мы сталкиваемся", — уверен президент.Государство предпринимает беспрецедентные меры, чтобы не допустить бесконтрольного распространения нового коронавируса по территории России. При этом Владимир Путин, лично ведет тему. А чтобы лучше оценить реальное положение, он приехал в инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом. Облачившись в защитный костюм, он отправился прямо в палаты с больными и пообщался с врачами. Так близко к зараженным пока не решился приблизиться ни один глава государства. Но у Путина все по-честному. Правда, и противоинфекционная защита была, надо думать, на высоте.Хотя вирус коварен. И есть ли в таких случаях стопроцентные гарантии? Риск, конечно, был. Почему Путину было это важно? Наш президент, как правило, опирается на личный опыт: в истребитель, подлодку, батискаф, в моногород Пикалево, где людям не платили зарплату, на прямые линии с народом, а еще в пострадавшие от наводнений районы Сибири или неожиданные появления в местах проведения КТО, а еще на базу Хмеймим в Сирии и Дамаск — везде лично.Личный опыт потом помогает и с зарубежными коллегами беседовать. Так было и недавно в ходе видеоконференции лидеров "Большой двадцатки".Автор: Александр ХристенкоИз багажника президентского Аurus спешно достают вещи. А другие машины из кортежа сдают назад, чтобы освободить путь. По этим кадрам видно, насколько внезапной была эта поездка президента в больницу в Коммунарке.У входа Владимира Путина встречает главврач Денис Проценко. Новейший медицинский центр под его руководством первым принял заболевших коронавирусом и по сути стал специализированной инфекционной клиникой.Сотрудники и волонтеры были поражены, что Путин, одетый не в строгий костюм, как обычно, а в спортивные штаны и куртку с надписью "Москва. Самбо-70" направился к так называемому шлюзу, который ведет в закрытую зону Коммунарки, где лечат инфицированных коронавирусом.Сопровождавшим президента министрам, сотрудникам протокола и журналистам ничего не оставалось, как наблюдать издалека. Президент надел ярко-желтый защитный костюм. Это обязательный элемент спецодежды при входе в эту зону.Затем Путин надел специальную маску с респираторами: чтобы исключить даже малейший риск заражения должно быть закрыто все, а потому надели и затянули капюшон. Разумеется, нужно защитить руки, на руки — перчатки. На кроссовки — бахилы. Все готово.И вот Путин направляется к двери, переступает порог — это граница особой зоны. Внутри — и это сразу бросается в глаза — гораздо меньше людей, чем в обычной зоне больницы. Те немногие, кто встречаются во время осмотра, тоже с головы до ног в защитных костюмах, что еще больше добавляет чувство нереальности происходящего. Каждый шаг президента и главврача в закрытой зоне на телефон снимала главная медсестра Людмила Ларионова.- Сказали, снимай все, снимай Владимира Владимировича. Я выполнила задачу. Мне очень хотелось держать все время в кадре его, Дениса Николаевича, но это было сложно, потому что они очень быстро ходят и мы еще все в костюмах, — вспоминает Ларионова.- Вы удивились, что президент решил пойти туда?- Конечно, я очень удивилась, потому что я сталкиваюсь с тем, что люди боятся этой зоны. И то, что он туда пошел, ему было все так интересно, и меня это поразило.Кадры из палаты. Один из пациентов уже идет на поправку. А в реанимации с болезнью борются. Пациент — на аппарате искусственной вентиляции легких.Главврач показал все основные этапы, которые проходят поступающий сюда с подозрением на коронавирус. Ввот приемное отделение, где президент встретил бригаду врачейО том, что происходило внутри, главврач Денис Проценко потом рассказал членам Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, которые приехали с президентом."Захотел Владимир Владимирович спуститься в реанимации — мы спустились в реанимацию. Мы показали приемное отделение с нашими красными зонами, с залом. Как раз там шел прием пациента. Он сказал "спасибо" бригаде, которая на входе была. Мне кажется, они секунд через 30 поняли, кто это был, когда мы уже развернулись", — рассказал Проценко.Снимать спецзащиту, как оказалось, тоже нужно, соблюдая строгие правила. Сначала — костюм, его выворачивают наизнанку, а затем утилизируют. Затем — маску. Перчатки снимают в самый последний момент. Но и это не все. Дальше — обязательная дезинфекция рук. По особой схеме.Владимир Путин, уже вернувшись из изолированного помещения, в первую очередь благодарит медиков: "Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять военных выражений, но действительно, все работает, как часики. Все в значительной степени благодаря вам. Потому что надо, я это знаю по себе, уметь организовать работу. У вас получилось".Сотрудники этого медучреждения — сейчас самые опытные в стране специалисты по борьбе с коронавирусом. Уже наработана своя практика. А главврач постоянно на связи с российскими и зарубежными коллегами."С медицинской точки зрения сейчас описаны два сценария: азиатский, когда это быстро стихает, и итальянский, когда это нарастает. Мне как не только главному врачу анестезиологу-реаниматологу очень важно отработать итальянский сценарий. Если вдруг будет всплеск большой, мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные. Плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов. И все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов высоких компетенций со всего города. А если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или корейскому пути, все это оборвется в апреле-мае, мне кажется. Врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию", — подчеркнул Денис Проценко.В правительстве как раз готовятся к наиболее сложному сценарию, чтобы предотвратить наихудшие последствия. Для этого приняты чрезвычайные меры. Люди старше 65 лет должны быть дома на карантине. Отменено авиа- и железнодорожное сообщение с зарубежными странами. Граница закрыта для въезда иностранцев. До 1 июня приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты и детские оздоровительные лагеря. Отменяется даже бронирование мест и прием новых посетителей. Также до 1 июня на курортах закрываются объекты массового отдыха и горнолыжные трассы. А на предстоящую неделю, которая объявлена нерабочей, закрываются торговые центры, рестораны и кафе."Я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны. Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки. И для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно", — призвал всех премьер Михаил Мишустин.Параллельно под возможный резкий рост числа инфицированных в России перепрофилируются существующие больницы и ударными темпами строятся новые. В Подмосковье из быстровозводимых конструкций на глазах растут будущие лечебные и реанимационные корпуса, а также общежитие для врачей на 2 тысячи мест."За 2 недели мы 40% объема выполнили. Приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там 5 тысяч человек работают, через 3 недели, скорее всего, мы ее уже введем. Это огромная. Больница реально огромная. Просто сейчас сараи строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.К общей масштабной работе подключились военные. По всей стране — от Калининграда до Камчатки — начали строить сразу 16 инфекционных модульных медцентров. Работают в 3 смены, круглосуточно. Первые 8 центров сдадут уже к концу апреля, еще половину — до 15 мая."Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами и аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации", — отметил Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ.Получать помощь там смогут не только военные, но и гражданские. Всего будут развернуты 1600 койко-мест. В армии также объявлена проверка готовности — к локализации возможных чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом."В течение двух суток проверим способность медицинских отрядов специального назначения, округов видов и родов войск", — заявил министр обороны Сергей Шойгу. Все мероприятия будут проходить исключительно на полигонах Министерства обороны, без привлечения местных органов власти.Весь мир — словно на осадном положении. И "Большая двадцатка" не исключение. Впервые в истории — онлайн-саммит. Вместо совместного фотографирования — общий видеочат. Владимир Путин призывает на деле объединить усилия перед лицом такой беспрецедентной угрозы как пандемия коронавируса: "Мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый сам за себя". Необходим общий план действий для стабилизации ситуации, не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи".Президент предложил "двадцатке" создать под эгидой МВФ специальный фонд, откуда пострадавшие страны могли бы брать кредиты по нулевой ставке. Внутри страны российское правительство выделяет 1,2% ВВП на борьбу с кризисом. А временные ограничения должны не только свести к минимуму будущие финансовые потери, но в первую очередь защитить жизни и здоровье россиян.Мнение, к которому невозможно не прислушаться: врачи и медсестры больницы в Коммунарке призывают всех россиян крайне серьезно отнестись к карантинным мерам, выполнять предписания, главное из которых на этот период — максимально сократить контакты и оставаться дома.