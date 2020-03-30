Родителей призвали не пускать детей на улицу без острой необходимости. Такие рекомендации дает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Родителей призвали не пускать детей на улицу без острой необходимости. Такие рекомендации дает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.По последним данным, от общего числа заболевших новым коронавирусом дети составляют 5,5%. В отличие от пожилых пациентов, они чаще переносят болезнь в легкой форме или без симптомов, но могут быть носителями вируса.Отпускать детей на улицу можно лишь во дворе частных домов или в границах дачного участка, при этом все же ограничив контакты ребенка с другими людьми.В штабе напомнили, что в тяжелой форме болезнь переносят пожилые и граждане с хроническими заболеваниями. До 14 апреля они должны соблюдать обязательный домашний карантин. Все необходимое, включая лекарства и продукты, москвичам, находящимся на карантине, доставят на дом волонтеры и сотрудники соцслужб. Там призвали детей и внуков не посещать пожилых родственников во избежание заразить их опасным вирусом.По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 680 тысяч человек, зафиксировано более 31 тысячи смертельных исходов.