Международная шахматная федерация приняла решение о переносе заключительного этапа Гран-при среди женщин. Турнир должен был состояться на итальянском острове Сардиния со второго по 15 мая.

Международная шахматная федерация приняла решение о переносе заключительного этапа Гран-при среди женщин. Турнир должен был состояться на итальянском острове Сардиния со второго по 15 мая.В FIDE решили не рисковать и отложить проведение этапа на более поздний срок. "Точное место и даты проведения четвертого этапа будут названы позже, — цитирует заявление организации ТАСС. — При определении будет учитываться эпидемиологическая ситуация в мире".Напомним, что накануне пандемия коронавируса повлияла на проведение турнира претендентов среди мужчин, проходившего в Екатеринбурге. Участники успели сыграть семь туров. Глава FIDE Аркадий Дворкович пообещал, что турнир будет доигран в 2020 году.