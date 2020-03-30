В Сочи в воскресенье спасатели нашли тело подростка. Предположительно, это один из двух 14-летних мальчиков, которые погибли 25 февраля.

В Сочи в воскресенье спасатели нашли тело подростка. Предположительно, это один из двух 14-летних мальчиков, которые погибли 25 февраля при попытке перейти вброд реку Псезуапсе. Мощный поток воды сбил их с ног и увлек в море, пишет ТАСС. Обнаружение трупа подтвердил агентству информированный источник в экстренных службах.Поиски подростков продолжались две недели. Пропавших искали почти три сотни человека по поддержке 50 единиц техники. Вертолеты, катера, беспилотник, пешие группы и водолазы проверили 611 километров береговой линии и 845 квадратных километров акватории Черного моря.