В Псковской области скончался пациент с коронавирусом. Это первый летальный случай в регионе.

В Псковской области скончался пациент с коронавирусом COVID-19. Это первый летальный случай в регионе.У больного были сопутствующие тяжелые патологии в легких.Другие инфицированные коронавирусом находятся в удовлетворительном или средней тяжести состоянии.Всего в Псковской области шесть больных коронавирусом, у четырех человек диагноз еще не подтвержден. Проведено более 1,2 тысячи исследований, передает РИА Новости.