30.03.2021

2021-03-30 12:35:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (11(9757) о 30 марта 2021 года).

НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Алексей ДИОКИН, ранее занимавший должность врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, назначен начальником Управления охраны общественного порядка. Читайте на странице 2.



ИСКОРЕНИТЬ «ЗАПРЕЩЁННЫЙ КОНТЕНТ»

Читатели газеты «Петровка, 38» неоднократно знакомились на страницах нашего издания с деятельностью Комиссии по безопасности Московской городской Думы и её председателя Инны СВЯТЕНКО. Читайте на странице 2.



СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

11 февраля на территории поселения Сосенское, гуляя с собакой, 25-летний мужчина увидел, как неизвестная выводит троих детей из машины, раздевает их и ведёт в сторону лесополосы. Гражданин вызвал сотрудников полиции и проследовал за женщиной. Читайте на странице 2.



ЖИЗНЬ ИЛИ СМАРТФОН?

В столичном метро прошла акция по профилактике детской безопасности при использовании мобильных телефонов. Читайте на странице 2.



«РОДНЫЕ СТЕНЫ» И ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ

С деда-прадеда женщины и мужчины рода Кирилловых-Игнатовых трудились на педагогической ниве — сеяли «разумное, доброе, вечное». Они начали ещё в земских школах царской России, продолжили в советских общеобразовательных учебных заведениях и делают это в нынешних бюджетных учреждениях. Читайте на странице 3.



РАБОЧИЙ БАГАЖ МАЙОРА ГОРЯЕВА

И всё-таки великая это сила — господин случай. Вот не было бы этого набора случайностей, и не было бы ни многодетной семьи майора внутренней службы Романа ГОРЯЕВА, да и самого майора как сотрудника органов внутренних дел тоже, наверное, не было бы. Читайте на странице 4.



ОСНОВУ ДАЁТ ППС!

День и ночь находятся на своих постах, маршрутах патрулирования сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Ясенево. Подразделение в значительной степени укомплектовано опытными кадрами. Но здесь также очень дорожат молодым пополнением. Читайте на странице 5.



«БУГОРОК» И ЛЮДМИЛА

Людмила ИВАНОВА в течение 15 лет была начальником Центра реабилитации «Бугорок» (в обиходе его чаще называют детским лагерем). Об этом периоде можно сказать главное: повезло и лагерю, и детям. Продолжение на страницах 6-7.



БОРЬБА ЗА МЯЧ НЕ ЗНАЕТ НЕУДАЧ

Во Дворце спорта «Динамо» прошли соревнования Спартакиады Московской городской организации общества «Динамо» по волейболу. Читайте на странице 7.



ЧУЖИХ МАЛОЛЕТОК НЕ БЫВАЕТ

Помните, как там про знаменитого Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»: «Характер нордический, выдержанный… С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения… Безукоризненно выполняет свой служебный долг… Отличный спортсмен…» Читайте на странице 8.



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Сотрудники УВД по СВАО осуществили мечту воспитанницы Центра содействия семейному воспитанию. Продолжение на странице 8.



НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ

— Товарищ генерал, снайпер видит преступника и может его обезвредить! Получив этот доклад от командира спецподразделения, заместитель начальника московского милицейского главка генерал Виктор ВАСИЛЬЕВ задумался. Ситуация непростая. Читайте на странице 9.



БОРЬБА, НА ПОМОСТЕ И ВНЕ ЕГО

О том, кем был Владимир Иосифович Панкратов, многие москвичи узнают ещё в подростковом возрасте. И не потому что смотрят и читают старую милицейскую хронику. А потому что занимаются спортивными единоборствами. Подробности читайте на странице 11.



ОТСЛУЖИЛА С ЧЕСТЬЮ

На минувшей неделе ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Галине Васильевне БУРМИСТРОВОЙ исполнилось 95 лет. Читайте на странице 11.



ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО ДЕДА И ОТЦА

Прапорщик полиции Сергей СИДОРОВ, поступивший на службу в органы внутренних дел в 2006 году и сначала трудившийся в структуре столичной вневедомственной охраны, в настоящее время занимается правоохранительной деятельностью на западе мегаполиса. Читайте на страницах 12-13.



СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов УВД по Южному административному округу совместно с общественниками продолжают работу среди населения по профилактике преступлений, совершаемых дистанционным способом. Читайте на странице 14.



ИЗ ПРИДВОРНОГО БАНКИРА СДЕЛАТЬ ЧУЧЕЛО. НЕМЕДЛЕННО

Граф Сегюр, живший в России в царствование Екатерины II, с досадой замечает: «В стране безгласного послушания и бесправности даже самый справедливый и разумный господин должен остерегаться последствий необузданного и поспешного наказания». Читайте на странице 14.



«ПО-ВОЕННОМУ ПРОВЕДЁМ УБОРКУ КАРТОШКИ!»

Эпизод фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором сотрудники МУРа отправляются на уборку картошки, непродолжителен и на первый взгляд малозначителен. В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» этот фрагмент значительно обширнее, и он заслуживает внимания хотя бы потому, что представляет собой определённую примету времени, на которую мы за давностию лет уже не обращаем внимания… Продолжение на странице 15.



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