Большой вклад в разгром фашизма с самых первых дней войны внесли сотрудники органов внутренних дел...

В канун 76-й годовщины Победы начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов поздравили полковника милиции в отставке Георгия Степановича Хорошенькова и пожелали ему долгих лет жизни.Начальник столичного Главка полиции отметил, что война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, но мы выстояли и победили. «Переполняет гордость и радость за несокрушимость духа и героизм воинов-освободителей, которые, не жалея жизни, защитили свою Родину от захватчиков, - отметил Олег Баранов, - наш долг - хранить память о славном подвиге нашего народа и передать молодому поколению правду о войне, которую нам донесли ветераны».Большой вклад в разгром фашизма с самых первых дней войны внесли сотрудники органов внутренних дел. В военные годы они не только поддерживали правопорядок в столице, но и сражались в рядах действующей армии. Одним из призванных на войну был и Георгий Степанович Хорошеньков. 12 ноября 1942 года он был призван в ряды Красной Армии. Воевал в войсках противотанковой артиллерии командиром орудия. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, взятии города Кенигсберга. Демобилизовался в апреле 1946 года в звании старшего сержанта.Начальник столичной полиции во время беседы с Георгием Степановичем еще раз поздравил ветерана с наступающим праздником, пожелал бодрости духа и здоровья, а также поблагодарил за проявленную стойкость и мужество, ведь благодаря этим качествам ветераны достойно прошли серьезные испытания и подарили нам мирную жизнь и благополучие наших будущих поколений.Георгию Степановичу в этом году будет уже 96 лет, родился он 8 июля 1925 года в хуторе Нахаево Нахаевского района Волгоградской области. В сентябре 1946 года поступил в Саратовскую специальную школу милиции, по окончанию которой в июле 1947 года был направлен для прохождения службы в 73 отделение милиции г. Москвы. Вышел в отставку в 1970 году в звании подполковника милиции с должности начальника 73 отделения милиции г. Москвы. Хорошеньков Георгий Степанович почётный ветеран УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве