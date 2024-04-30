Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения мамы одного из учеников о закрытии школы в поселке Балакирево (Александровский район). В феврале 2023
<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2024-glava-sledkoma-rf-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-iz-za-zakrytiya-shkoly-v-balakirevo.html" target="_blank">Глава Следкома РФ поручил возбудить уголовное дело из-за закрытия школы в Балакирево</a> - Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения мамы одного из учеников о закрытии школы в поселке Балакирево (Александровский район). В феврале 2023
[url=https://33live.ru/novosti/30-04-2024-glava-sledkoma-rf-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-iz-za-zakrytiya-shkoly-v-balakirevo.html]Глава Следкома РФ поручил возбудить уголовное дело из-за закрытия школы в Балакирево[/url] - Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения мамы одного из учеников о закрытии школы в поселке Балакирево (Александровский район). В феврале 2023