Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения мамы одного из учеников о закрытии школы в поселке Балакирево (Александровский район). В феврале 2023

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения мамы одного из учеников о закрытии школы в поселке Балакирево (Александровский район). В феврале 2023 года из-за обильных осадков потекла крыша, тогда администрация приняла решение о закрытии учреждения и переводе детей в другую школу. Однако в той самой другой школе нет нужного количества