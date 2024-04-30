Отмечается снижение на 1,7%.

На прошлой неделе во Владимирской области было подтверждено 77 случаев заболевания COVID-19, что означает снижение заболеваемости на 1,7%. Владимир остается лидером по количеству заболевших, с 31 случаем коронавируса. Кроме того, 18 случаев зафиксировано в Ковровском районе, 10 – в Гусь-Хрустальном, 9 – в Муромском.В Юрьево-Польском районе зарегистрированы три случая заболевания COVID-19. По два случая зафиксированы в Меленковаком, Петушинском, Камешковском районах и в Радужном. По одному случаю заболевания отмечено в Селивановском, Гороховецком, Суздальском, Александровском, Собинском районах.