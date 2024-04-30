Владимирец устроил из своей квартиры канал для легализации гастарбайтеров.

За январь и февраль обвиняемый предоставил в МФЦ документы о постановке на учёт 22 иностранцев. По информации управления Следственного Комитета по Владимирской области, за счёт подложных бумаг мигранты становились на учёт полиции. В качестве места проживания «гостей» жилплощадь использоваться не будет.Также на ряду с обвинением идут мероприятия для выявления фактов фиктивной постановки на учёт гастарбайтеров. В случае признания владимирца виновным его ждёт наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до трёхлетнего срока в тюрьме.