Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.Почему Песков изменил имидж? Ведь даже усы Песков сбрил только раз – когда проиграл спор своей дочке, сообщает РИА Новости."Никакой это не имидж. Просто не брился!- прокомментировал появление бороды Дмитрий Песков. – Это на время коронавируса".Дмитрий Песков и Татьяна Навка переболели коронавирусом COVID-19. С 25 мая пресс-секретарь главы российского государства приступил к работе после выздоровления.