Для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусом COVID-19, Минздрав специально учредит несколько ведомственных наград. Об этом сообщил на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии глава ведомства Михаил Мурашко.

Для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусом COVID-19, Минздрав специально учредит несколько ведомственных наград. Об этом сообщил на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии глава ведомства Михаил Мурашко.По словам министра, для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стране перепрофилировано около 177 тысяч коек, передает РИА Новости. Это почти 15 процентов от общего коечного фонда страны.Минздрав "может себе это позволить", отметил Мурашко, однако это "становится уже крайней точкой". Теперь ведомство, по его словам, должно в совершенно другом формате формировать технологии, связанные с лекарствами и управлением потоками пациентов.За последние сутки в России выявлено 8952 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Лидерами стали Москва — 2367 зараженных, Московская область — 735, Санкт-Петербург — 365, Нижегородская область — 289, и Свердловская область — 261 заболевший.У 41,9 процента зараженных не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 8212 человек, зафиксирован 181 летальный исход.