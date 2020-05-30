Остаточные явления в легких через три недели исчезают у половины самых тяжелых ковидных больных, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Остаточные явления в легких через три недели исчезают у половины самых тяжелых ковидных больных, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Никаких последствий нет у 53% пациентов из лечившихся в больнице (а это тяжелые пациенты).Медик также высказался о необходимости носить маски и перчатки на улице. Он согласен с тем, что это не полезно и неудобно. Но подчеркнул, что нужно, дабы свести социальные контакты к минимуму. Если человек находится на улице, СИЗы не имеют смысла, но если собирается обниматься, маска спасет. Вероятно, ношение СИЗов приведет к грибковым инфекциям, такая возможность есть. Но пока это только рассуждения.По словам Авдеева, теплая погода снизит скорость распространения инфекции. О второй волне коронавируса говорить пока преждевременно, сообщает "Интерфакс".Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев высказал мнение, что использование СИЗов на постоянной основ опасно и может привести к астме, аллергии, эмфиземе легких, грибковым и бактериальным заболеваниям.