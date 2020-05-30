Следователи предъявили окончательное обвинение совладельцу кемеровского торгового центра Зимняя вишня Вячеславу Вишневскому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ему вменяется дача взятки.

Следователи предъявили окончательное обвинение совладельцу кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ему вменяется дача взятки.По данным следствия, Вячеславу Вишневскому инкриминируется дача взятки организованной преступной группе во главе с начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой.Взятка в семь миллионов рублей позволила Вишневскому провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.Страшный пожар в "Зимней вишне" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.После трагедии Вячеслав Вишневский сбежал из России и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, затем Генпрокуратура направила польским властям запрос о его выдаче.Вопрос осложнялся тем, что у Вишневского в Европе есть собственность и счета, он был резидентом с правом законного пребывания. Впрочем, российской стороне удалось добиться экстрадиции: в сопровождении спецконвоя Вишневского вернули на родину.