За сутки в столице умерли 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу сообщили, что за сутки в столице умерли 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Таким образом общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 2 408, передает ТАСС.По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 387 623 случая заражения, 159 257 человек выздоровели.В столичном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.