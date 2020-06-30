Долгожительница вылечилась от коронавирусной инфекции. 99-летнюю рязанку Розу Алиеву сегодня выписали домой из областной больницы. Ей подарили цветы и поздравили с выздоровлением.

Долгожительница вылечилась от коронавирусной инфекции. 99-летнюю рязанку Розу Алиеву сегодня выписали домой из областной больницы. Ей подарили цветы и поздравили с выздоровлением. Об этом сообщает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".В медучреждение ветеран ВОВ поступила в тяжёлом состоянии пару недель назад. Врачи принимали все возможные меры, чтобы не довести дело до реанимации. Благодаря комплексной терапии и позитивному настрою пациентка пошла на поправку. Медики не скрывают, что этот случай стал для них настоящим триумфом."Прекрасное обслуживание и питание. У них есть лекарства и все необходимое", — говорит ветеран Великой Отечественной войны Роза Алиева.