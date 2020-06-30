Автопроизводители решили поддержать ЛГБТ-сообщество при помощи флешмоба. Американское подразделение Mercedes Benz окрасило свой логотип в радужные цвета. Ранее Toyota опубликовала фотографию, на которой ее автомобильный ряд представлен в виде радужного флага.

Автопроизводители решили поддержать ЛГБТ-сообщество при помощи флешмоба. Американское подразделение Mercedes Benz окрасило свой логотип в радужные цвета. Ранее Toyota опубликовала фотографию, на которой ее автомобильный ряд представлен в виде радужного флага. А Jeep разместил изображение целующейся гей-пары на фоне своего внедорожника.Также сообщалось, что BMW также раскрасил свой логотип в цвета радужного флага."Мы в BMW придерживаемся принципа многообразия. Мы верим в открытую культуру, в которой никто не будет ущемлен в правах, оскорблен или наделен привилегиями по принципу этнической принадлежности, цвета кожи, национальности, пола, религии, инвалидности или возраста", – отметили представители компании в Facebook.На этом фоне российские владельцы автомобилей этой марки в знак протеста начали размещать объявления о продаже машины.Ранее в так называемый месяц прайда ЛГБТ-сообщества поддержали иностранные посольства в Москве. Британские и американские дипломаты вывесили на зданиях радужные флаги.Российская православная общественность выступила резко против таких проявлений солидарности. 28 июня участники общественного движения "Сорок Сороков" провели пикет у посольств США и Великобритании.Высказались по данному поводу и в Русской Православной церкви. Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил: "Мы разделяем опасения православной общественности, которая выступила против демонстрации символики, связанной с сексуальными меньшинствами, на посольствах США и Великобритании".Он подчеркнул, что "каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе касающихся брака и семьи", передает РИА Новости.Представители ЛГБТ-сообщества считают июнь месяцем прайда, когда секс-меньшинства делятся успехами в борьбе за свои права. В последнюю субботу месяца проходит Всемирный прайд, когда сторонники ЛГБТ проводят тематические мероприятия.