Аргентинский защитник Эсекьель Гарай во вторник, 30 июня, покинул испанскую Валенсию в связи с истечением личного контракта. Футболист попрощался с клубом и болельщиками летучих мышей.

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай во вторник, 30 июня, покинул испанскую "Валенсию" в связи с истечением личного контракта. Футболист попрощался с клубом и болельщиками "летучих мышей"."Вечно благодарен, – написал Гарай в Instagram. – Спасибо за семью, я никогда не смогу забыть то, чем я жил и наслаждался здесь".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) 30 Июн 2020 в 1:34 PDTГарай перешел в "Валенсию" из петербургского "Зенита", цвета которого защищал с июня 2014 года по август 2016-го. В составе испанской команды 33-летний защитник принял участие в 114 играх во всех турнирах и забил пять мячей. Также на его счету 32 матча за сборную Аргентины.Напомним, в понедельник стало известно, что главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес отправлен в отставку. До конца сезона тренировать команду будет бывший футболист "оранжевых" Воро Гонсалес.