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<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2020-fedor-smolov-ostalsya-v-zapase-selty-na-match-la-ligi-s-malorkoj.html" target="_blank">Федор Смолов остался в запасе Сельты на матч Ла Лиги с Мальоркой</a> - В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу Сельта из Виго на выезде сыграет с командой Мальорка. Нападающий сборной России Федор Смолов начнет игру на скамейке запасных.