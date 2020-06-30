Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков, удалены.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков, удалены.По словам представителя ведомства, это относится лишь к тем регионам, где пропускной режим уже отменен, сообщает РИА Новости.В то же время в пресс-службе столичного департамента информационных технологий опровергли данную информацию. В ведомстве отметили, что все персональные данные москвичей будут уничтожены после завершения служебных процедур, которые касаются пропускного режима.К слову, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее уже говорил, что информация, введенная при оформлении цифровых пропусков, будет удалена после проведения всех судов по штрафам.